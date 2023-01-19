Küçük çocuk polis ekiplerince koruma altına alınırken çocuğu kaçıran Servet Aslan (37), isimli şahıs ise gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Servet Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada 1.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada Servet Aslan, mahkemece tutuklanarak Siverek 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Servet Aslan, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

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