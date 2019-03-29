Son Dakika Haberleri: Kız Çocuğunu Kaçırırken Yakalandı

Kız Çocuğunu Kaçırırken Yakalandı

47 dakika önce

NİĞDE'de, bedensel engelli Kemal K. (63), iddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kız Çocuğunu Kaçırırken Yakalandı, System.String[]
NİĞDE'de, bedensel engelli Kemal K. (63), iddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de yaşayan ve bacakları diz altından olmayan Kemal K., iddiaya göre, Niğde'ye gelerek öğrenci yurdunda kalan H.C.'yi otomobiline alıp, ayrıldı. Yurt yetkilileri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kemal K. ve H.C.'nin bulunduğu aracı Kayseri- Niğde yolunda durdurdu. Ekipler Kemal K.'yi gözaltına alırken, H.C. ise Niğde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Dört ayrı suçtan sabıkası olduğu belirtilen Kemal K., suçlamayı kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:09 Kaynak: DHA

Polis, Niğde, Güncel
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