Kız Çocuğunu Kaçırma Girişimi Kamerada

Samsun'da 11 yaşındaki kız çocuğunu oturduğu sitenin önünden kaçırmak isteyen şahıs önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.

Samsun'da 11 yaşındaki kız çocuğunu oturduğu sitenin önünden kaçırmak isteyen şahıs önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğu okul dönüşü otobüsten inip evine doğru giderken oturduğu sitenin girişinin önünde M.K. (20) yanına geldi. M.K. adlı zanlı, kız çocuğunun kolundan tutarak onu zorla kaçırmak istedi. M.K.'ye direnen kız çocuğu sonunda elinden kurtulup site içine kaçtı. Bir süre kızın peşinden giden zanlı, daha sonra buradan kaçarak kayıplara karıştı. Olay anı ise sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. E.Ş. isimli kız çocuğu olayı ailesine anlatınca polise yapılan şikayet sonucu M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen M.K.'nin özürlü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



(İHA)

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