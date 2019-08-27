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Kız çocuğunu sözlü taciz ettiği iddia edilen adam öldüresiye dayak yedi

46 dakika önce

- Kız çocuğuna sözlü taciz ettiği iddiasıyla öldüresiye dayak yediSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

- Kız çocuğuna sözlü taciz ettiği iddiasıyla öldüresiye dayak yedi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Baygın halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Kent Park içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Y.T. isimli şahıs Kent Park'tan geçen bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Bu esnada kızın babası tepki göstererek, kızına sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen Y.T.'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar da Y.T.'yi öldüresiye döverek hastanelik etti.

Kent Park'tan geçen Çark Deresi kenarında bilinci kapalı ve baygın halde yerde yatan Y.T.'yi gören diğer vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
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