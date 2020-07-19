Kız çocuğunu taciz eden şüpheli hakkında işlem başlatıldı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Gaziantep'te yanına çağırdığı küçük kıza tacizde bulunan C.B. (80), kimliğinin saptanmasının ardından polisler tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinde sorgulaması tamamlanan C.B., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. C.B., çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kız çocuğunun ailesinin tepkiye neden olan görüntüleri görerek konudan haberdar oldukları ve C.B. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.