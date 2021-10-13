Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama meydan dayağı! Polis ellerinden zar zor aldı - Son Dakika

Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi. Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürüldü. Konuyla ilgili güvenlik güçleri incelemelere devam ederken linç anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde dün akşam saatlerindeyaşanan olayda, iddiaya göre, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahıs çevredekilerin fark etmesiyle beraber sokak ortasında öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü.

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