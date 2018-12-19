Son Dakika Haberleri: Kız Çocuk Babası Olmak Erkekleri 'Daha Az Cinsiyetçi Yapıyor'
BBC

Kız Çocuk Babası Olmak Erkekleri 'Daha Az Cinsiyetçi Yapıyor'

2 saat önce

Okul çağına gelmiş kız çocuk sahibi babaların daha az cinsiyetçi olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayımlandı.

Kız Çocuk Babası Olmak Erkekleri 'Daha Az Cinsiyetçi Yapıyor', System.String[]
Okul çağına gelmiş kız çocuk sahibi babaların daha az cinsiyetçi olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayımlandı.

Babaların, kızlar okul çağındayken karşılaştıkları zorluklara şahit olduğu ve dolaylı yoldan ya da empati yaparak cinsiyetçi tutumlardan kaçındıkları ifade ediliyor.

London School of Economics araştırmacıları, 5 binden fazla erkeğin katıldığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Katılımcılara "Erkeğin görevi para kazanmaktır" ve "Kadının görevi eve ve aileye bakmaktır" gibi cümlelere hangi oranda katıldıkları soruldu. Veriler 1991 ve 2012 yılları arasında İngiliz Hanehalkı Araştırması'na verilen yanıtlarla oluşturuldu.

Sonuçlar, kız çocuklarıyla yaşayan erkeklerin cinsiyetçi rollere sahip geleneksel davranış biçimlerine daha az katıldığına işaret ediyor.

Kızların ortaokula başlamasıyla daha belirgin hale gelen bu etki, erkeklerin zaman içerisinde fikir değişikliği yaşayabileceğini gösteriyor.




Araştırmayı yürüten akademisyenler, "Okula başlamamış kız babalarının geleneksel davranışlara sahip olma olasılığı daha yüksek. Ancak okul çağına gelmiş kız çocuklarının babaları, erkeklerin çalışıp para kazanması gerektiği, kadınlarınsa evde kalması gerektiği fikrini daha az benimsiyor" dedi.

Öte yandan, araştırmaya katılan kız çocuk sahibi annelerin görüşlerinde belirgin bir değişiklik gözlemlemedi. Araştırmacılar cinsiyetçi normların zaman içerisinde değişebileceğini ve erişkin dönemde edinilen tecrübelerin bu değişiklikte etkili olabileceğini belirtiyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:31 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecavüz ve Cinayetten Hapis Yatan Cani, Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Kız Çocuğuna İstismarda Bulundu ABD'nin Suriye'deki Tüm Askerlerini Çekmeyi Düşündüğü Açıklandı

27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 19:12:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kız Çocuk Babası Olmak Erkekleri 'Daha Az Cinsiyetçi Yapıyor'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]