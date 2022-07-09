Kız çocukları bayramı renkli saç örgüleriyle karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kız çocukları bayramı renkli saç örgüleriyle karşılıyor

09.07.2022 11:07
Kız çocukları bayramı renkli saç örgüleriyle karşılıyor

Mali'de kız çocukları Kurban Bayramı'nı rengarenk boncuklarla örülen farklı saç modelleriyle karşılıyor.

Mali'de kız çocukları Kurban Bayramı'nı rengarenk boncuklarla örülen farklı saç modelleriyle karşılıyor.

Ülkede bayramlardan bir hafta önce kız çocuklarının saçlarını farklı model ve renkli boncuklarla örme geleneği bu yıl da tüm güzelliğiyle yaşatılıyor.

Saç örgülerini yapmak yaklaşık 1,5-2 saat alıyor.

Segou şehrine bağlı Markala ilçesinin Bembougou köyünde yaşayan anne Gogo Tambura, Kurban Bayramı için kız çocuklarının saçlarını örerek onları mutlu ettiklerini söyledi.

Bazı saçları boncukla bazılarını ise boncuksuz ördüklerine işaret eden Tambura, saçın yoğunluğuna göre örme sürelerinin de uzadığını belirtti.

Her çocuğun isteyerek örgü yaptırmadığı anlatan Tambura, "Örgü, 15-20 gün en fazla da bir ay bozulmadan kalıyor. Çocuklar saçlarını sürekli ördürse bu, saçların daha fazla uzamasına katkı sağlar. Saçını ördürmek istemeyen çocuklar da oluyor. Biz onların saçını da zorla örüyoruz ki diğer çocukların yanında onlar da güzel olsun." diye konuştu.

Diğer yandan, bayram hareketliliğinin yaşandığı ülkede bazı kurbanlıkların motosikletle bazılarının ise otobüs üzerlerinde taşındığı görüldü.

YORUMLAR
500
Başkan Fadıloğlu, şehitlik ziyareti Başkan Fadıloğlu, şehitlik ziyareti Kapıkule'de TIR şoförü baba ve 2 oğlu TIR parkında bayramlaştı Kapıkule'de TIR şoförü baba ve 2 oğlu TIR parkında bayramlaştı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız çocukları bayramı renkli saç örgüleriyle karşılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 11:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kız çocukları bayramı renkli saç örgüleriyle karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement