Kız çocukları bayramı renkli saç örgüleriyle karşılıyor

Mali'de kız çocukları Kurban Bayramı'nı rengarenk boncuklarla örülen farklı saç modelleriyle karşılıyor.

Ülkede bayramlardan bir hafta önce kız çocuklarının saçlarını farklı model ve renkli boncuklarla örme geleneği bu yıl da tüm güzelliğiyle yaşatılıyor.

Saç örgülerini yapmak yaklaşık 1,5-2 saat alıyor.

Segou şehrine bağlı Markala ilçesinin Bembougou köyünde yaşayan anne Gogo Tambura, Kurban Bayramı için kız çocuklarının saçlarını örerek onları mutlu ettiklerini söyledi.

Bazı saçları boncukla bazılarını ise boncuksuz ördüklerine işaret eden Tambura, saçın yoğunluğuna göre örme sürelerinin de uzadığını belirtti.

Her çocuğun isteyerek örgü yaptırmadığı anlatan Tambura, "Örgü, 15-20 gün en fazla da bir ay bozulmadan kalıyor. Çocuklar saçlarını sürekli ördürse bu, saçların daha fazla uzamasına katkı sağlar. Saçını ördürmek istemeyen çocuklar da oluyor. Biz onların saçını da zorla örüyoruz ki diğer çocukların yanında onlar da güzel olsun." diye konuştu.

Diğer yandan, bayram hareketliliğinin yaşandığı ülkede bazı kurbanlıkların motosikletle bazılarının ise otobüs üzerlerinde taşındığı görüldü.