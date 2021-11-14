Kız çocukları, ön yargılara şut çekti - Son Dakika

Adidas'ın "Kızlar Sahada" girişimi ile iş birliği yaparak uygulamaya koyduğu "İlk Topum" projesi kapsamında kız çocukları, futbol antrenmanı gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza ile siyah-beyazlı kadın futbol takımı oyuncuları İrem Eren, Sevgi Çınar ve Melike Öztürk katıldı.

Kadınların futbol aracılığıyla güçlenmesinin hedeflendiği projede 50 kız çocuğu, sahada oluşturulan platformda çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

İlk olarak kızların futbol oynayamayacağına dair klişe sözlerin yazılı olduğu sembolik duvarlara şut çeken kız çocukları, İrem Eren, Sevgi Çınar, Melike Öztürk ve de Souza ile antrenman yapma fırsatı buldu.

Etkinliğin sonunda futbola gönül veren 50 kız çocuğuna, sertifika ve top hediye edildi.

"İlk Topum" projesi

İlk Topum projesiyle kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmesi için fırsat oluşturulurken, aynı zamanda başvuru sürecinde düşünmeleri ve yaratıcılıkları da teşvik ediliyor.

"Futbolu çok seviyorum, bu top benim olmalı" diyen kız çocukları, kendilerine ilham verdiğini düşündükleri cümleleriyle birlikte formu doldurarak projeye başvurabiliyor. Yetişkinler ise futbol topuna ihtiyacı olduğunu düşündükleri okul adına 10'lu top seti için başvuruda bulunabiliyor. Jüri değerlendirmelerinin ardından toplar adreslere gönderiliyor.

"İlk Topum" projesine, "kizlarsahada.com/ilktopum" adresi üzerinden 22 Kasım'a kadar başvurulabilecek.