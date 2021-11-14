Üye Girişi
Kız çocukları, ön yargılara şut çekti - Son Dakika

Kız çocukları, ön yargılara şut çekti

14.11.2021 17:02
Kız çocukları, ön yargılara şut çekti

Adidas'ın "Kızlar Sahada" girişimi ile iş birliği yaparak uygulamaya koyduğu "İlk Topum" projesi kapsamında kız çocukları, futbol antrenmanı gerçekleştirdi.

Adidas'ın "Kızlar Sahada" girişimi ile iş birliği yaparak uygulamaya koyduğu "İlk Topum" projesi kapsamında kız çocukları, futbol antrenmanı gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza ile siyah-beyazlı kadın futbol takımı oyuncuları İrem Eren, Sevgi Çınar ve Melike Öztürk katıldı.

Kadınların futbol aracılığıyla güçlenmesinin hedeflendiği projede 50 kız çocuğu, sahada oluşturulan platformda çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

İlk olarak kızların futbol oynayamayacağına dair klişe sözlerin yazılı olduğu sembolik duvarlara şut çeken kız çocukları, İrem Eren, Sevgi Çınar, Melike Öztürk ve de Souza ile antrenman yapma fırsatı buldu.

Etkinliğin sonunda futbola gönül veren 50 kız çocuğuna, sertifika ve top hediye edildi.

"İlk Topum" projesi

İlk Topum projesiyle kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmesi için fırsat oluşturulurken, aynı zamanda başvuru sürecinde düşünmeleri ve yaratıcılıkları da teşvik ediliyor.

"Futbolu çok seviyorum, bu top benim olmalı" diyen kız çocukları, kendilerine ilham verdiğini düşündükleri cümleleriyle birlikte formu doldurarak projeye başvurabiliyor. Yetişkinler ise futbol topuna ihtiyacı olduğunu düşündükleri okul adına 10'lu top seti için başvuruda bulunabiliyor. Jüri değerlendirmelerinin ardından toplar adreslere gönderiliyor.

"İlk Topum" projesine, "kizlarsahada.com/ilktopum" adresi üzerinden 22 Kasım'a kadar başvurulabilecek.

Beşiktaş Belediyesi, Sevgi Çınar, Adidas, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kız çocukları, ön yargılara şut çekti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren 16:51 Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren "Biden'den kim para aldı?" sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz 16:02 Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler 15:39 Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! Bir kişi hayatını kaybetti 15:21 Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! Bir kişi hayatını kaybetti Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız 15:10 Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor 14:45 Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
14:05 "HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz 12:41 Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Ronaldo, Solskjaer'in kuyusunu kazıyor! Yönetime bizzat istediği teknik direktörün ismini verdi Ronaldo, Solskjaer'in kuyusunu kazıyor! Yönetime bizzat istediği teknik direktörün ismini verdi         
17:02
İran'da bir dakika arayla şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı İran'da bir dakika arayla şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı         
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar         
15:50
Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
15:30
Sevdiği kız tarafından reddedilince marketin ortasında kendini vurdu Sevdiği kız tarafından reddedilince marketin ortasında kendini vurdu         
15:20
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti         
14:48
Fuhuş yapılan pansiyona gece baskını düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona gece baskını düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
14:15
"TikTok ve Twitter kapatılacak mı?" diye sorulan AK Partili Hüseyin Yayman: Fake haberle mücadele edeceğiz "TikTok ve Twitter kapatılacak mı?" diye sorulan AK Partili Hüseyin Yayman: Fake haberle mücadele edeceğiz         
13:49
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 17:11:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kız çocukları, ön yargılara şut çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement