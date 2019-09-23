Son Dakika Haberleri: Kız çocuklarına istismarda bulunup, fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı
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Kız çocuklarına istismarda bulunup, fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

AKSARAY'da kaçırdığı kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduktan sonra fuhuşa zorladığı iddiasıyla aranan Ali Mun (28), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

Kız çocuklarına istismarda bulunup, fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

AKSARAY'da kaçırdığı kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduktan sonra fuhuşa zorladığı iddiasıyla aranan Ali Mun (28), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuklara yönelik 'cinsel istismarda bulunmak', 'fuhuşa zorlama' ve 'çocuk kaçırma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ali Mun'un kentte olduğunu tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonla Mun'u yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:25 Kaynak: DHA
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