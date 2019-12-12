Kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, dar gelirli ailelerin kız çocuklarına yönelik ücretsiz saç kesimi projesi başlatıldı. Proje kapsamında kuaföre götürülen 8- 18 yaş grubundaki kız çocuklarının saç kesimi ve bakımı yapıldı.

Diyarbakır'da dar gelirli ailelerin kız çocuklarına yönelik Bağlar Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü Berberler ve Kuaförler Odası öncülüğünde, bir kuaförde ücretsiz saç kesimi projesi başlatıldı. Proje kapsamında kuaföre götürülen 8-18 yaş grubundaki 20 kız çocuğunun bakımı, gönüllü kuaförler tarafından yapıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'nun da katıldığı projede, çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu.

'ULAŞABİLDİĞİMİZ KADARINA ULAŞACAĞIZ'

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Dürdane Beyoğlu, topluma yararlı işler yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Buradaki amacımız ilçemiz insanıyla iç içe, gönül gönüle, tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet etmektir. Kız çocuklarının saç kesim ve bakımlarına devam edeceğiz. Bayanlara yönelik buna benzer birçok çalışmalarımız var. Gücümüz yettiğince, ulaşabildiğimiz kadar halkımıza ulaşacağız ve onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya, bir nebze de olsa gönüllerine dokunmaya niyetliyiz" dedi.

Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci de, "Biz zaten oda olarak sürekli ihtiyaç sahiplerine, kendi halkımıza bu konuda kendi mesleğimizle ilgili hep destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de o günlerden biri" diye konuştu.

FOTOGRAFLI