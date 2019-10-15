Kız çocuklarını unutmadılar
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Yılın en konuşulan oyunlarından biri olan Çat Kapı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni sezonu büyük bir başarı ile açan oyunda 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü unutulmadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:31 Kaynak: Bültenler
Sahneye kız çocukları davet eden oyuncular, "Çocuklar bizim geleceğimiz, bu oyunun gelirinin bir kısmını doğudaki kız çocuklarının eğitimi için bağışladık. Tüm kız çocuklarımızın günü kutlu olsun" dediler.
60'lar döneminde geçen birbirinin tam zıttı iki erkek kardeşin aynı evde buluşma hikayesini komik ve eğlenceli şekilde seyirciyle buluşturan oyun, 19 Ekim Cadde Bostan Kültür Merkezi, 23 Ekim Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluşacak.
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