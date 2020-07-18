Kız çocuklarının azmi başarı getirdi - Son Dakika

Kız çocuklarının azmi başarı getirdi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Sur İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi'nde dezavantajlı çocuklara yönelik farklı branşlarda spor kursları açıldı.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Sur İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi'nde dezavantajlı çocuklara yönelik farklı branşlarda spor kursları açıldı. Bu kurslarda eğitim gören 2 kız öğrenci, spor lisesini kazandı.

Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ve Rehabilitasyonu Projesi kapsamında Diyarbakır Sur Sosyal Hizmet Merkezinde dezavantajlı çocuklara yönelik çeşitli spor kursları açıldı. Farklı spor branşlarında 14 yaşındaki 4 kız çocuğu Sur Sosyal Hizmetler Merkezinde usta spor öğreticileri tarafından yetiştirildi. Kızlardan 2'si asıl 2'si yedek olmak üzere spor lisesi seçmelerinde başarılı oldu. Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım, Sur Sosyal Hizmetler Merkezine gelerek spor müsabakalarında sınava giren ve başarılı olan kızları tebrik etti.


"İnşallah başarıların devamı gelecek"


Bakanlıklarının en önemli hizmetlerinden birinin çocuk hizmetleri olduğunu belirten Yıldırım, "Pandemi süreci ile birlikte çocuk hizmetleri sekteye uğramıştı. Ancak biz genel anlamda dezavantajlı çocuklarımızın başarısı için her türlü çabayı gösteriyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Sur Sosyal Hizmetler Merkezi ve dezavantajlı çocuklarımızın burada bulunduğumuz sahada çeşitli spor branşları öğrenmektedirler. Biz burada hem Sur hem de Yenişehir bölgesine hitap ediyoruz. Burada çocuklarımızın hayata hazırlanmasında, sosyal etkinlikler ve kültürel anlamda ve diğer sokakta yaşanabilecek tehlikelere karşın burada özellikle hocalarımız ve çalışanlarımız kendilerine katkı sunuyorlar. Özellikle çocuklarımızın kendilerini geliştirmek anlamında bir başarısı vardır. Şu anda 4 kız çocuğumuzu biz spor lisesine yerleştirdik ve inşallah bunun devamı gelecektir. Tabi biz burada çocuklarımızın hem sportif faaliyetlerde hem de geleceğe dönük kaygılarını bertaraf etmeye gayret gösteriyoruz. Çocuklarımıza gelecek anlamında elinde bir meslek olması ve hayatını bir şekilde kazanabilmesini katkı sunmaya yönelik bir çabamız var. Çocuklarımıza sahip çıkalım" şeklinde konuştu.


Spor lisesi sınavlarına giren ve başarılı olan kızlardan Beyza Güneş ve Büşra İpek, hedeflerinin milli bir sporcu olmak olduğunu ve spor kadar güzel bir şeyin olmadığını söyledi.


Spor lisesi sınavlarına giren ve girdikleri sınavda liseye girmek için yedek listeye girmeye hak kazanan İrem Ayaz ve Kadriye Erzem de girdikleri spor müsabakasında yedek listeye girmeye hak kazandıklarını asıl listeye girmek için de caba harcayacaklarını ifade ederek, sporun sadece erkekler tarafından değil kadınlarında yaptıklarının bilinmesini istediklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Sur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kız çocuklarının azmi başarı getirdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:00 Son Dakika: Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:26 Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı 17:14 Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı 17:11 Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:23 Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika: Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor
19:00
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
17:26
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
17:24
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
17:14
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
17:11
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 19:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kız çocuklarının azmi başarı getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]