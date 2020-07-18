Kız çocuklarının azmi başarı getirdi - Son Dakika

Kız çocuklarının azmi başarı getirdi

Kız çocuklarının azmi başarı getirdi Diyarbakırlı kızlar, Sur Sosyal Hizmetler Merkezi sayesinde spor lisesini kazandı Diyarbakır Sur İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi'nde dezavantajlı çocuklara yönelik farklı branşlarda spor kursları açıldı.

Kız çocuklarının azmi başarı getirdi

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Diyarbakırlı kızlar, Sur Sosyal Hizmetler Merkezi sayesinde spor lisesini kazandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Sur İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi'nde dezavantajlı çocuklara yönelik farklı branşlarda spor kursları açıldı. Bu kurslarda eğitim gören 2 kız öğrenci, spor lisesini kazandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ve Rehabilitasyonu Projesi kapsamında Diyarbakır Sur Sosyal Hizmet Merkezinde dezavantajlı çocuklara yönelik çeşitli spor kursları açıldı. Farklı spor branşlarında 14 yaşındaki 4 kız çocuğu Sur Sosyal Hizmetler Merkezinde usta spor öğreticileri tarafından yetiştirildi. Kızlardan 2'si asıl 2'si yedek olmak üzere spor lisesi seçmelerinde başarılı oldu. Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım, Sur Sosyal Hizmetler Merkezine gelerek spor müsabakalarında sınava giren ve başarılı olan kızları tebrik etti.

"İnşallah başarıların devamı gelecek"

Bakanlıklarının en önemli hizmetlerinden birinin çocuk hizmetleri olduğunu belirten Yıldırım, "Pandemi süreci ile birlikte çocuk hizmetleri sekteye uğramıştı. Ancak biz genel anlamda dezavantajlı çocuklarımızın başarısı için her türlü çabayı gösteriyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Sur Sosyal Hizmetler Merkezi ve dezavantajlı çocuklarımızın burada bulunduğumuz sahada çeşitli spor branşları öğrenmektedirler. Biz burada hem Sur hem de Yenişehir bölgesine hitap ediyoruz. Burada çocuklarımızın hayata hazırlanmasında, sosyal etkinlikler ve kültürel anlamda ve diğer sokakta yaşanabilecek tehlikelere karşın burada özellikle hocalarımız ve çalışanlarımız kendilerine katkı sunuyorlar. Özellikle çocuklarımızın kendilerini geliştirmek anlamında bir başarısı vardır. Şu anda 4 kız çocuğumuzu biz spor lisesine yerleştirdik ve inşallah bunun devamı gelecektir. Tabi biz burada çocuklarımızın hem sportif faaliyetlerde hem de geleceğe dönük kaygılarını bertaraf etmeye gayret gösteriyoruz. Çocuklarımıza gelecek anlamında elinde bir meslek olması ve hayatını bir şekilde kazanabilmesini katkı sunmaya yönelik bir çabamız var. Çocuklarımıza sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

Spor lisesi sınavlarına giren ve başarılı olan kızlardan Beyza Güneş ve Büşra İpek, hedeflerinin milli bir sporcu olmak olduğunu ve spor kadar güzel bir şeyin olmadığını söyledi.

Spor lisesi sınavlarına giren ve girdikleri sınavda liseye girmek için yedek listeye girmeye hak kazanan İrem Ayaz ve Kadriye Erzem de girdikleri spor müsabakasında yedek listeye girmeye hak kazandıklarını asıl listeye girmek için de caba harcayacaklarını ifade ederek, sporun sadece erkekler tarafından değil kadınlarında yaptıklarının bilinmesini istediklerini söyledi.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Sur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kız çocuklarının azmi başarı getirdi - Son Dakika Spor
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