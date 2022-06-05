Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için Türkiye'nin 4 denizini kanoyla geçecek - Son Dakika
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Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için Türkiye'nin 4 denizini kanoyla geçecek

05.06.2022 11:47

Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek amacıyla kanosuyla Artvin'in Hopa ilçesinden denize açılan Şenol Özdemir, Türkiye'nin 4 denizinde kürek çekmeyi hedefliyor.

Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek amacıyla kanosuyla Artvin'in Hopa ilçesinden denize açılan Şenol Özdemir, Türkiye'nin 4 denizinde kürek çekmeyi hedefliyor.

İstanbul'da yaşayan ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kız çocuklarının okutulması için farkındalık oluşturmak hedefiyle 14 Mayıs'ta Hopa'dan kanosuyla denize açılan 2 çocuk babası Özdemir, Samsun ulaştı.

Kanosuyla Karadeniz, Marmara ve Ege'yi geçerek Akdeniz'e gitmeyi planlayan 45 yaşındaki Özdemir, 4 ay içerisinde Hatay'ın Suriye sınırında final yapmayı planlıyor.

Özdemir, AA muhabirine, ekstrem sporla ilgilendiğini söyledi.

Koruncuk Vakfı için bir bağış kampanyası başlattığını belirten Özdemir, "Ayrıca Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyorum, 4 denizi tek seferde geçmek. Dünyada ve Türkiye'de yapılmayan bu etkinliği yapmaya gayret ediyorum." dedi.

Çocukluğunda Türkiye'nin tüm sahillerini kanoyla geçmek gibi bir hedef belirlediğine dikkati çeken Özdemir, bu yaşlarda hayalini bir projeyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Özdemir, "Bana da sosyal medyadan manevi desteğinizi bekliyorum. Kano gezgini olarak beni takip edebilirsiniz. Normal şartlarda buraya 7-8 günde gelmem gerekirken 12 günde geldim. Trabzon'da fırtınadan denize çıkamadım. Toplamda 14-15 gün denize açılamadım. Buraya geldim. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Kulübü Zafer Benli hocamın yanındayım. Buraya sığındım. Sağ olsun desteğini esirgemedi." diye konuştu.

Özdemir, amacına uygun şekilde kazasız belasız projeyi tamamlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için Türkiye'nin 4 denizini kanoyla geçecek
Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için Türkiye'nin 4 denizini kanoyla geçecek
Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için Türkiye'nin 4 denizini kanoyla geçecek
Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için Türkiye'nin 4 denizini kanoyla geçecek
Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için Türkiye'nin 4 denizini kanoyla geçecek

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için Türkiye'nin 4 denizini kanoyla geçecek - Son Dakika

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