Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için kanoyla denize açılan sporcu Sinop'a ulaştı - Son Dakika
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Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için kanoyla denize açılan sporcu Sinop'a ulaştı

16.06.2022 16:24

Korunmaya muhtaç kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek amacıyla kanosuyla Artvin'in Hopa ilçesinden denize açılan Şenol Özdemir, Sinop'a ulaştı.

Korunmaya muhtaç kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek amacıyla kanosuyla Artvin'in Hopa ilçesinden denize açılan Şenol Özdemir, Sinop'a ulaştı.

Kanosuyla 14 Mayıs'ta Hopa'dan denize açılan 2 çocuk babası 45 yaşındaki Şenol Özdemir, Sinop'ta mola verdi.

Yaklaşık 4 ay kürek çekerek Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçmeyi hedefleyen Özdemir, Hatay'ın Suriye sınırında final yapmayı planlıyor.

Özdemir, AA muhabirine, korunmaya muhtaç kız çocukları için böyle bir etkinlik başlattıklarını söyledi.

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kampanyayı yürüttüğünü vurgulayan Özdemir, "Hem kız çocuklarının eğitimlerine dikkati çekmek hem de Türkiye'de mavi vatanı kürek çekerek kanoyla geçmek gibi bir hedefim var. Bu çerçevede 14 Mayıs'ta Hopa'dan küreklemeye başladım. Amacım 4 veya 5 ay içerisinde Hatay Suriye sınırında kano turunu bitirmek. Yani Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçerek bir ilki başarmak istiyorum." diye konuştu.

Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için kanoyla denize açılan sporcu Sinop'a ulaştı
Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için kanoyla denize açılan sporcu Sinop'a ulaştı
Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için kanoyla denize açılan sporcu Sinop'a ulaştı
Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için kanoyla denize açılan sporcu Sinop'a ulaştı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için kanoyla denize açılan sporcu Sinop'a ulaştı - Son Dakika

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