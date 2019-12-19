"Kız çocuklarının kıymeti" çalıştayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kız çocuklarının kıymeti' çalıştayı - Son Dakika

"Kız çocuklarının kıymeti" çalıştayı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kadın ve Çocuk Hakları Derneği ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Platformu tarafından "Kız Çocuklarının Kıymeti" çalıştayı düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kadın ve Çocuk Hakları Derneği ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Platformu tarafından "Kız Çocuklarının Kıymeti" çalıştayı düzenlendi.

Kahta Öğretmenler Evi toplantı salonundaki programın açılış ve selamlama konuşmasını dernek başkanı Emine Kardeş yaptı.

Kardeş, çok uzun yıllardan beri kızlar ve kadınlar adına bir mücadele verdiğini, tüm olumsuzluklara rağmen mücadele azimlerini kaybetmeyerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan da, gelişen ve dönüşen toplumların kız çocuklarının sorunlarını göz ardı ederek başarıya ulaşamayacaklarını ifade etti.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı da, kız çocuklarına yönelik yapılan bu çalıştayın çok anlamlı olduğunu ve her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Çalıştayda Demir Leblebi sivil toplum kuruluşu temsilcisi Sevna Somuncuoğlu, Adıyaman Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bedriye Bozat, sosyolog-yazar Murat Sertpolat, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iletişim uzmanı Güldemin Darbaş, gazeteci-yazar sosyolog İbrahim Halil Arslan ve diğer katılımcılar, kızların yaşam kalitesinin artırılması, sosyal baskıların azaltılması, eğitim ve iletişim sorunlarının giderilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulundular.

Kız çocuklarının kıymeti çalıştayı

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:30 Kaynak: AA
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