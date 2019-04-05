Kız Çocuklarının Okuması, Güçlü Bir Toplumun Temel Şartı"
18 dakika önce
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, "Kız çocuklarının okuması, güçlü bir toplumun temel şartıdır.
Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, "Kız çocuklarının okuması, güçlü bir toplumun temel şartıdır." dedi.
Çiftçi, Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kız Öğrenci Pansiyonunu ziyaret etti.
Pansiyon binasını inceleyen Çiftçi, öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilere eğitim sürecini iyi değerlendirmelerini tavsiye eden Çiftçi, "Kız çocuklarının okuması, güçlü bir toplumun temel şartıdır. Eğitiminizi en iyi şekilde tamamlayın." dedi.
Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Çiftçi, pansiyon yöneticilerinden çocukların eğitim durumları hakkında bilgi aldı.
Çiftçi'ye AK Parti
Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan
eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:55 Kaynak: AA
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