Son Dakika Haberleri: Kız Çocuklarının Okuması, Güçlü Bir Toplumun Temel Şartı"

Kız Çocuklarının Okuması, Güçlü Bir Toplumun Temel Şartı"

18 dakika önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, "Kız çocuklarının okuması, güçlü bir toplumun temel şartıdır.

Kız Çocuklarının Okuması, Güçlü Bir Toplumun Temel Şartı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, "Kız çocuklarının okuması, güçlü bir toplumun temel şartıdır." dedi.

Çiftçi, Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunu ziyaret etti.

Pansiyon binasını inceleyen Çiftçi, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere eğitim sürecini iyi değerlendirmelerini tavsiye eden Çiftçi, "Kız çocuklarının okuması, güçlü bir toplumun temel şartıdır. Eğitiminizi en iyi şekilde tamamlayın." dedi.

Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Çiftçi, pansiyon yöneticilerinden çocukların eğitim durumları hakkında bilgi aldı.

Çiftçi'ye AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:55 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Çorum, Güncel
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