Kız Çok Sarhoştu ... ve Arkadaşının Ona Ne Yaptığına Bakın
1 saat önce
Bugün sizlere çarpıcı ve bir o kadar da düşündürücü sosyal konulara dokunan kampanyalardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere çarpıcı ve bir o kadar da düşündürücü sosyal konulara dokunan kampanyalardan bahsedeceğiz. Dünya genelinde insanlığın en büyük problemleriyle ilgili toplumda farkındalık yaratmak için hazırlanmış bu proje ve reklamlar umarız amaçlarına ulaşırlar.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:17 Kaynak: Youtube
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