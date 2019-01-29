Son Dakika Haberleri: Kız Çok Sarhoştu ... ve Arkadaşının Ona Ne Yaptığına Bakın

Kız Çok Sarhoştu ... ve Arkadaşının Ona Ne Yaptığına Bakın

1 saat önce

Bugün sizlere çarpıcı ve bir o kadar da düşündürücü sosyal konulara dokunan kampanyalardan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere çarpıcı ve bir o kadar da düşündürücü sosyal konulara dokunan kampanyalardan bahsedeceğiz. Dünya genelinde insanlığın en büyük problemleriyle ilgili toplumda farkındalık yaratmak için hazırlanmış bu proje ve reklamlar umarız amaçlarına ulaşırlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:17 Kaynak: Youtube

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