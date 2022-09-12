Yalova'da panik atak geçiren hasta, sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı: Doktor, hemşire ve güvenlik görevlisini kızıyla beraber darbetti - Son Dakika
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Yalova'da panik atak geçiren hasta, sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı: Doktor, hemşire ve güvenlik görevlisini kızıyla beraber darbetti

12.09.2022 09:39

Yalova'da, panik atak geçirdiğini ileri sürerek hastaneye giden Tülay Çiftçi, kendisine serum takmayan doktor, hemşire ve güvenlik görevlisini, kızı Sinem Çiftçi ile birlikte tekme tokat dövdü. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yalova'da yaşanan olayda rahatsızlanan Tülay Çiftçi, Yalova Devlet Hastanesi'ne acilden giriş yaptı. Kendisiyle ilgilenen doktora şikayetlerini anlatan Çiftçi, serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını, EKG çekilmesi gerektiğini belirtti. Çiftçi, serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi.

DOKTORA YUMRUK ATTI

Bu sırada annesinin rahatsızlığını duyan Sinem Çiftçi, hastaneye geldi. Annesi ile konuşan Çiftçi, bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan'ı darbeden anne kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin ile güvenlik görevlisi Esra Uslu'ya da saldırdı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Panik atak geçiren hasta, doktordan serum takmasını istedi ancak gerekli olmadığını söyleyen doktora saldırdı

TEKME VE YUMRUK SAVURDULAR

Görüntülerde anne ile kızının, kadın doktora saldırdığı ve tokat atmaya çalıştığı daha sonra kendilerini engellemeye çalışan hemşireye tekme ve yumruk savurdukları, kadın güvenlik görevlisinin de ensesini sıkarak, saldırmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

Panik atak geçiren hasta, doktordan serum takmasını istedi ancak gerekli olmadığını söyleyen doktora saldırdı

SAVCIDAN TUTUKLAMA İSTEMİ

Beyaz kod verilen hastanede polisler, Tülay Çiftçi ile Sinem Çiftçi'yi güçlükle durdurdu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen anne ile kızı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden savcı, ikinci kez tutuklama talep etti.

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Kaynak: DHA

Sinem Çiftçi, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da panik atak geçiren hasta, sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı: Doktor, hemşire ve güvenlik görevlisini kızıyla beraber darbetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da panik atak geçiren hasta, sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı: Doktor, hemşire ve güvenlik görevlisini kızıyla beraber darbetti - Son Dakika
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