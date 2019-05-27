Son Dakika Haberleri: Kız futbolcular yeteneklerini sergiledi

Kız futbolcular yeteneklerini sergiledi

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile spor giyim markası Nike'ın iş birliğinde düzenlenen Kadın Futbol Turnuvası'nda genç sporcular yeteneklerini sergiledi.

Kız futbolcular yeteneklerini sergiledi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile spor giyim markası Nike'ın iş birliğinde düzenlenen Kadın Futbol Turnuvası'nda genç sporcular yeteneklerini sergiledi.
"Scoutium" uygulaması kullanıcıları tarafından değerlendirilen ve milli takım antrenörleri tarafından bin kız arasından seçilen 30 futbolcu, A Milli Kadın Takımı antrenörleri önünde çalışma yapma fırsatı yakaladı.
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki organizasyonda genç sporcular, futbollarını hem teknik hem de fiziksel olarak nasıl bir üst seviyeye taşıyabilecekleri hakkında bilgi edindi. Kızlar, A Milli Kadın Takımı'nın antrenörleri ile tanışıp, gelecekte onların yönetiminde sahaya çıkabilmek için performans gösterdi.
Etkinliğin sonunda futbolculardan Azra Ardos ve Selis Demirci, Fransa'da düzenlenecek uluslararası turnuvayı yerinde takip etme şansı yakaladı. Pınar Su Cılız ise Nike tarafından 1 senelik ürün desteği hakkı kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:45 Kaynak: AA
Nike, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü Beşiktaş, İranlı Golcü Karim Ansarifard'ı Gündemine Aldı Kayıp kadın, 25 yıl önce karnındaki bebeğiyle öldürülmüş Mbaye Diagne Şampiyonluk Kutlamalarına Neden Katılmadığını Açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:46:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kız futbolcular yeteneklerini sergiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]