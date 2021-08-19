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'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular - Son Dakika

'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular

19.08.2021 00:59

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre halı sahada maç yapan kişilerin oyunculuğunu beğenmeyerek Kız gibi top oynamayın diyen bir grup, halı sahada maç yapan polis memurunu çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ayağından yaraladı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre halı sahada maç yapan kişilerin oyunculuğunu beğenmeyerek Kız gibi top oynamayın diyen bir grup, halı sahada maç yapan polis memurunu çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ayağından yaraladı. Seyirciler arasında bulunan polislerin de ateş açması sonucu kaçan şüphelilerden 2'si kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Başpehlivan Karaali Caddesi Erol Baş Spor Tesisi Latife Hanım Stadı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen M.B. (47) ve arkadaşları halı sahada maç yapmak için bir araya geldi. Maç yapıldığı sırada, halı sahaya seyirci olarak gelen bir grup, oyunculara Kız gibi oynamayın şeklinde sözlü olarak sataştı. Bunun üzerine, halı sahada maç yapanlar ile tribündekiler arasında arbede yaşandı. Arbede sonrasında, tribünde bulunan grup halı sahadan ayrıldı.

SİLAHLA GELİP POLİS MEMURLARIYLA ÇATIŞTILAR

Bir süre sonra tabanca ile geri gelen grup, polis memuru ve arkadaşlarına tabanca ile ateş açtı. Bu sırada, tribünde bulunan başka polis memurları da ateş açan gruba tabanca ile karşılık verdi. Olay sırasında halı sahada top oynayan polis memuru M.B. ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan polis, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. M.B.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, halı sahanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

YARALI POLİSİN 5 YAŞINDAKİ OĞLU ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Öte yandan, polis memuru M.B.'nin halı saha maçına 5 yaşındaki oğlu ile geldiği ve yaşanan silahlı kavga sırasında şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olaydan sonra çocuğun polisler tarafından evine götürüldüğü belirtildi. Saldırı ile ilgili yapılan çalışmada şüphelilerden O.İ. ve Ü.Ç. kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular

Polis Memuru, Karşıyaka, İzmir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular - Son Dakika


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