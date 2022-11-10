Birkaç yıldır kız isteme merasimlerinin videoya alınıp sosyal medyada paylaşılması trend oldu. Son olarak paylaşılan bir görüntüde gelin adayının isteme merasimi sonrası söylediği söz gündem oldu.
Kameraya yansıyan o anlarda isteme merasimi sonrası oturduğu yerden kalkan genç kadının "Verdiler beni gördün mü? hemen de verdiler beni" dediği görüldü. Genç kadının o anlardaki sitemkar hali ise dikkat çekti.
Öte yandan gelin adayının yapmış olduğu "Hemen de verdiler beni" açıklaması salonu güldürürken, görüntüler sosyal medyada 4 milyondan fazla izlendi.
Son Dakika › Yaşam › Görüntüyü 4 milyon kişi izledi! Kız isteme merasiminde gelin adayının sitemli hali kamerada - Son Dakika