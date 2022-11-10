Görüntüyü 4 milyon kişi izledi! Kız isteme merasiminde gelin adayının sitemli hali kamerada

Birkaç yıldır kız isteme merasimlerinin videoya alınıp sosyal medyada paylaşılması trend oldu. Son olarak paylaşılan bir görüntüde gelin adayının isteme merasimi sonrası söylediği söz gündem oldu.

"HEMEN DE VERDİLER BENİ"

Kameraya yansıyan o anlarda isteme merasimi sonrası oturduğu yerden kalkan genç kadının "Verdiler beni gördün mü? hemen de verdiler beni" dediği görüldü. Genç kadının o anlardaki sitemkar hali ise dikkat çekti.

4 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Öte yandan gelin adayının yapmış olduğu "Hemen de verdiler beni" açıklaması salonu güldürürken, görüntüler sosyal medyada 4 milyondan fazla izlendi.