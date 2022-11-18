Gelin ve damadın en güzel günleri kabusa döndü: Üzerlerine yıkılan platformla neye uğradıklarını şaşırdılar

Bir kız isteme merasiminde yaşanan görüntüler sosyal medyada defalarca izlendi. Özenle hazırlık yapan genç çiftin en güzel anları bir anda kabusa döndü.

GELİN VE DAMADIN BAŞINA PLATFORM DÜŞTÜ

Yan yana sandalyede oturan gelin ve damadın başına arkalarında duran ve isimlerinin baş harflerinin yer aldığı platform düştü. Davetlilerin karşısında bir anda neye uğradığını şaşıran çift büyük korku yaşadı.

DAVETLİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

Görüntülerde kız isteme merasimine katılan davetlilerin çığlığı duyuldu.