Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum - Son Dakika
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Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum

09.08.2022 19:53

Kız isteme töreni sırasında ters köşe yapan damat, "Madem ki hayatta her şeyi paylaşacağız, senin de bu tuzlu kahveden içmeni istiyorum" diyerek kahvesini geline verdi. Kahkaha tufanı koptuğu anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Sosyal medyada yayınlanan eğlenceli bir video, günün en çok izlenenleri arasına girdi. Kız isteme töreni sırasında tuzlu kahve ikram edilen damat, kahveyi içtikten sonra söz aldı. Damat, "Madem önümüzdeki iyilikleri ve kötülükleri beraber aşacaksak, senin de bu tuzlu kahveden içmeni istiyorum" diyerek kahvesini geline uzattı.

YÜZÜNÜ EKŞİTTİ AMA YİNE DE İÇTİ

Bu teklif karşısında önce yüzünü ekşiten ve kahvenin içine attığı tuzları düşünen gelin, daha sonra damadın teklifini kırmayarak tuzlu kahveden bir yudum aldı. Eğlenceli anlara ise davetliler kahkahalarıyla eşlik etti. Video kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

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Son Dakika Yaşam Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum - Son Dakika
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