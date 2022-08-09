Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum

Sosyal medyada yayınlanan eğlenceli bir video, günün en çok izlenenleri arasına girdi. Kız isteme töreni sırasında tuzlu kahve ikram edilen damat, kahveyi içtikten sonra söz aldı. Damat, "Madem önümüzdeki iyilikleri ve kötülükleri beraber aşacaksak, senin de bu tuzlu kahveden içmeni istiyorum" diyerek kahvesini geline uzattı.

YÜZÜNÜ EKŞİTTİ AMA YİNE DE İÇTİ

Bu teklif karşısında önce yüzünü ekşiten ve kahvenin içine attığı tuzları düşünen gelin, daha sonra damadın teklifini kırmayarak tuzlu kahveden bir yudum aldı. Eğlenceli anlara ise davetliler kahkahalarıyla eşlik etti. Video kısa sürede çok sayıda yorum aldı.