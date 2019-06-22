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Kız isteme töreninde dehşet

14 dakika önce

Afyonkarahisar'da kız isteme merasimi sırasında kutlama için tabancayla açılan ateşle vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, silahı ateşleyen şahıs da olay sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Afyonkarahisar'da kız isteme merasimi sırasında kutlama için tabancayla açılan ateşle vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, silahı ateşleyen şahıs da olay sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesinde yaşandı. Akşam saatlerinde kız isteme merasimi için erkek tarafından kız tarafına yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içinde yer alan gelen Cemil Kan (54), bir süre sonra kutlama amacıyla belinde getirdiği tabancıyı ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlarla Ramazan Başer (64) ile İl Genel Meclis (İGM)Üyesi Bahri Arıkan'ın oğlu Muhammed Nazmi Arıkan (17) ağır yaralandı. Silahı ateşleyen Cemil Kan da olayın şokuyla fenalık geçirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kan, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası 112 Acil servis ekipleri ve emniyete haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Cemil Kan'ı ve onun silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Kalp Krizi, Afyon, 3. Sayfa
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