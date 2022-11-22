Gelin adayının damat kahvesine koyduğu şey yok artık dedirtti - Son Dakika
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Gelin adayının damat kahvesine koyduğu şey yok artık dedirtti

22.11.2022 14:44

Kız isteme törenleri esnasında damada ikram edilen kahveye tuz konulması artık gelenek halini almıştı. Tuza son dönemde acı biberin de eklendiği görüldü fakat son olarak bir gelin adayının damadın kahvesine hamsi sokması görenleri şaşkına çevirdi.

Ülkemizdeki en önemli gelenekler arasında kız isteme törenleri görülüyor. Kız isteme törenleri için ailelere çok özel bir hazırlığa girişirken, isteme merasimi sırasında gelin tarafından damada hazırlanan kahveye tuz konulması adet olarak biliniyor. Son dönemde gelin adayları kahvenin içerisine tuzun yanı sıra acı biber gibi ürünler de koymaya başladı.

GELİNEN SON NOKTA PES DEDİRTTİ

Ancak kız isteme törenlerinde gelinen son nokta, tepkilere neden oldu. Türkiye'de kaydedildiği iddia edilen bir videoda, gelin adayının damat için hazırladığı kahveye tuzun yanı sıra hamsi bandırması, görenleri çileden çıkardı. Sosyal medyada yarım milyona yakın izlenme alan video için "Pes artık" yorumları yapıldı.

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Sosyal Medya, Damatlık, Yaşam, Son Dakika

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