Sosyal medyada viral olan bir video, izleyenleri tebessüm ettirdi. Tik- Tok hesabından paylaştığı videoda, kendisini istemeye geldiklerini belirten genç kız, damat adayının kaportacı olması nedeniyle babasının aracını kontrol ettirdiğini aktardı.
Damat adayının da müstakbel kayınbabasını kırmayarak, üstü başı müsait olmamasına rağmen aracı kontrol ettiğini anlattı. Kısa sürede çok sayıda izlenme alan video, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.
Son Dakika › Yaşam › Kız istemeye giden genç, müstakbel kayınbabasını kırmadı! Takım elbiseyle kaportayı kontrol etti - Son Dakika