Son Dakika Haberleri: Kız İstemeye Gidenlerin Minibüsü Devrildi: 2'si Çocuk 3 Ölü, 15 Yaralı (2) - Yeniden

Kız İstemeye Gidenlerin Minibüsü Devrildi: 2'si Çocuk 3 Ölü, 15 Yaralı (2) - Yeniden

6 dakika önce

MARDİN Midyat'ta, Diyarbakır'dan ilçeye kız istemeye gidenlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kız İstemeye Gidenlerin Minibüsü Devrildi: 2'si Çocuk 3 Ölü, 15 Yaralı (2) - Yeniden, System.String[]
MARDİN Midyat'ta,  Diyarbakır'dan ilçeye kız istemeye gidenlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Midyat- Mardin yolunun 10'uncu kilometresi  Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan Mardin'in Midyat ilçesine kız istemeye gidenleri taşıyan Abdullatif Aydın yönetimindeki 21 GP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada minibüsteki Esma (32) ile Seher Tangüner (3) ve Sultan Yüksekdan (3) yaşamını yitirdi, sürücü Abdullatif Aydın ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen minibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Midyat ve Mardin'deki hastanelere kaldırıldı. Esma ile Seher Tangüner ve Sultan Yüksekdan'ın cansız bedenleri ise otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. 

Öte yandan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, hastanelerde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. Kaymakam Tekin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralılar hakkında bilgi aldı. 

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:00 Kaynak: DHA

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