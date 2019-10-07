Kız istemeye gidiyorlardı; anne ve baba öldü, çocuklar ağır yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerden 42 yaşındaki Yahya ile 40 yaşındaki Aysın Amasyalı çiftinin ailece kız istemeye gittikleri belirtildi. Kazada futbolcu 30 yaşındaki Haşim Girgin de hayatını kaybetti. Ada'da şok etkisi yapan kazada, Amasyalı ailesinin iki çocuğu 13 yaşındaki Hasan ve 18 yaşındaki İlayda ağır yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

KTC'de gündem olan olay dün gece Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu Ulukışla arasında meydana geldi. Haşim Girgin'in kullandığı HF 388 plakalı araç, aşırı sürat ve Girgin'in dikkatsizliği nedeniyle karşı şeride geçerek Lefkoşa istikametine giden Yahya Amasyalı'nın kullandığı TGK 952 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Araç sürücüleri Yahya Amasyalı, Haşim Girgin ve Yahya Amasyalı'nın eşi Aysın Amasyalı kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada Yahya Amasyalı'nın aracında bulunan çocukları da ağır yaralandı. İlayda ve Hasan Amasyalı, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenler bugün toprağa verildi.