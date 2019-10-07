Son Dakika Haberleri: Kız istemeye gidiyorlardı; anne ve baba öldü, çocuklar ağır yaralı
Son Dakika Dünya Kız istemeye gidiyorlardı; anne ve baba öldü, çocuklar ağır yaralı

Kız istemeye gidiyorlardı; anne ve baba öldü, çocuklar ağır yaralı

32 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kız istemeye gidiyorlardı; anne ve baba öldü, çocuklar ağır yaralı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerden 42 yaşındaki Yahya ile 40 yaşındaki Aysın Amasyalı çiftinin ailece kız istemeye gittikleri belirtildi. Kazada futbolcu 30 yaşındaki Haşim Girgin de hayatını kaybetti. Ada'da şok etkisi yapan kazada, Amasyalı ailesinin iki çocuğu 13 yaşındaki Hasan ve 18 yaşındaki İlayda ağır yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

KTC'de gündem olan olay dün gece Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu Ulukışla arasında meydana geldi. Haşim Girgin'in kullandığı HF 388 plakalı araç, aşırı sürat ve Girgin'in dikkatsizliği nedeniyle karşı şeride geçerek Lefkoşa istikametine giden Yahya Amasyalı'nın kullandığı TGK 952 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Araç sürücüleri Yahya Amasyalı, Haşim Girgin ve Yahya Amasyalı'nın eşi Aysın Amasyalı kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada Yahya Amasyalı'nın aracında bulunan çocukları da ağır yaralandı. İlayda ve Hasan Amasyalı, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenler bugün toprağa verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Araç, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı
Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel, yurt dışında evlere temizliğe gitmeye başladı İngiltere'de dün çekilen fotoğraf büyük korku yarattı: Sakın ama sakın dokunmayın Trump'ın azil sürecine ilişkin yeni açıklama: İstihbarat yetkilisi ikinci muhbir, başmüfettişle görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:03:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kız istemeye gidiyorlardı; anne ve baba öldü, çocuklar ağır yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]