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Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı - Son Dakika

Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

13.12.2021 23:46

Kocaeli'de yaşı küçük kız çocuğunun 4 gündür alıkonulduğu iddiası mahalleyi karıştırdı. İki grup arasında çıkan kavgada iki evin camları ve kapıları kırıldı.

Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre, yaşının küçük olduğu öğrenilen kız çocuğunun 4 gün önce kaçırılarak alıkoyulduğunu ileri süren aile, kızlarının olduğunu düşündükleri evleri bastı. Ellerindeki sopalarla eve zorla girmeye çalışan şahıslar, iki evin camlarını ve kapılarını kırdı.

POLİS EKİPLERİ KAVGAYI AYIRDI

İhbar üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri ile ambulans sevk edildi. Mahallede uzun süre kargaşa yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulunarak grupları ayırdı. Olaya karışan iki gruptaki kişiler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"KIZIN KAÇ YAŞINDA OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Evinin camı kırılan Zarife Demirtoz, "Kızı istediler ancak vermediler. Kaçırılan kızı benim ve ağabeyimin evinde sanıyorlar ancak kız yurtta kalıyor. Kızın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ben kendilerinden şikayetçiyim, ağabeyimin kapısını, benim de camımı kırdılar" dedi.

Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı
Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı
Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı
Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı
Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı
Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

Körfez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı - Son Dakika


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