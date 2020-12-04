Kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu, kaldırımda yürüyen genç vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu, kaldırımda yürüyen genç vurularak hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul'da Suriyeli iki aile arasında kız kaçırma meşalesi yüzünden kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada iki Suriyeli çocuk hafif şekilde yaralanırken, saldırı esnasında kaldırımda yürüyen 1 kişi de vurularak hayatını kaybetti. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 18 Ağustos günü Küçükçekmece'de yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt'ta yaşayan Suriye uyruklu Omar M. isimli şahıs, Küçükçekmece'de oturan Nura H. isimli kadını olaydan 2 gün önce kaçırdı. Kızın ailesi Erkek tarafının yaşadığı yere giderek kavga etti. Daha sonra erkeğin ailesi kız tarafının yaşadığı Küçükçekmece Pelikan Sokağa gidip kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sırasında olayla hiçbir alakası olmayan ve o sırada kaldırımda kuzeni ile yürüyen Ahmet Elçeoğlu ve Kuzeni M.E.'de vuruldu. 24 yaşındaki Eçeoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kız tarafından da A.H. ve H.M. isimli iki çocuk hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahısların kaldığı 13 adresi tespit edip, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, silahı kullanan ve kız kaçırma olayını gerçekleştiren Omar M. Çatalca'da onunla birlikte araçta gelen diğer iki şüpheli Gerib M. ve İmet N. ise Esenyurt'ta yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.