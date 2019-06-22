"Kız kaçırma" olayına karışan DEAŞ'lı yakalandı
2 dakika önce
Ankara'da "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışan kişinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan arandığı belirlendi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:39 Kaynak: AA
'da "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışan kişinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan arandığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Altındağ
ilçesinde "kız kaçırma" meselesi nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı.
Kavganın kısa sürede büyümesiyle bir kişi yanında bulunan pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Olay yerinde devriye görevinde bulunan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan T.D'nin terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan T.D, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı
Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü
Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti
Yılanların çiftleşme dansı Kahramanmaraş'ta görüntülendi