"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Aydın'da

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında il il gezen "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Aydın'a ulaştı.

Coca Cola Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, TOBB, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan ve kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmayı amaçlayan Kız Kardeşim Projesi'nin eğitim tırında, Aydınlı kadınlara eğitimler verildi.

Açıklamada eğitim tırında 15-55 yaş arası kadınlara bilişim ve finansal bilinç konularında eğitimler verildiği, kentte projenin başladığı 2015 yılından bu yana 498 kadının eğitim aldığı ifade edildi.

Projeyle yıl sonuna kadar 9 bin kadına ulaşılacağı bilgisi verilen açıklamada, 2019 yılı çalışmaları kapsamında Ordu, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere 12 proje iline ulaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, projenin 2015 yılında hayata geçirildiği belirterek şöyle devam edildi:

"Proje, Türkiye'de bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kız Kardeşim projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor."