Kız Kardeşim Eğitim Tırı Aydınlı kadınlarla buluştu

TOBB, Habitat Derneği, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye işbirliği ile yürütülen Kız Kardeşim Projesi, Eğitim Tırı ile Türkiye'nin farklı illerinde kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek oluyor. Bu yıl sonuna kadar 12 ile ulaşması hedeflenen Eğitim Tırı, son olarak Aydınlı kadınlarla buluştu.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye işbirliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi, Eğitim Tırı ile Türkiye'nin farklı illerindeki kadınlara ulaşarak kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek oluyor.



Bu kapsamda 31 Ekim tarihinde Aydınlı kadınlara misafir olan Eğitim Tırı ile 15-55 yaş arası kadınlara Bilişim ve Finansal Bilinç başlıkları altında eğitimler verildi. Büyük ilgi gören eğitim programında; Bireyler İçin Finansal Bilinç ve Uygulamalı Temel Finans, Dijital Okur-Yazarlık, Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği alanına ilişkin bilgiler aktarıldı. Aydın'da, projenin başladığı 2015 yılından bu yana 498 kadın Kız Kardeşim eğitimlerinden faydalandı.



16 Eylül 2019 tarihinden bu yana yollarda olan Kız Kardeşim Eğitim Tırı, Kasım sonuna kadar kadınlara eğitim desteği vermeye devam edecek. Kız Kardeşim Eğitim Tırı 2019 yılı çalışmaları kapsamında Ordu, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere toplam 12 proje iline ulaşacak.



Proje yıl sonuna kadar 9000 kadına ulaşacak



2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 11 bini aşkın kadına ulaştı. Proje, Türkiye'de bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin amaçlandığı Kız Kardeşim Projesi ile 2019 yılında 9 bin0 kadına ulaşmak hedefleniyor. Kız Kardeşim projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. - AYDIN