Son Dakika Haberleri: "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Denizli'de
Son Dakika Güncel 'Kız Kardeşim Eğitim Tırı' Denizli'de

"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Denizli'de

25 dakika önce

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında il il gezen "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Denizli'ye ulaştı.

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında il il gezen "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Denizli'ye ulaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde hazırlanan proje ile ilgili, Coca Cola'dan yapılan yazılı açıklamada, kadınların iş ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen "Kız Kardeşim" projesinin devam ettiği kaydedildi.

Proje çerçevesinde, 2019 eğitimleri için 16 Eylül'de yola çıkan "Kız Kardeşim Eğitim Tırı"nın, yıl sonunda toplam 12 ile ulaşmış olacağı, projenin başından bu yana 30 ilde 11 binden fazla kadınla bir araya gelindiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda tırımız Denizli'ye geldi. Büyük ilgi gören eğitim programında 15-55 yaş arası kadınlara, bilişim ve finansal bilinç başlıkları altında eğitimler veriliyor. Denizli'de de projenin başladığı 2015 yılından bu yana 874 kadın eğitimlerinden faydalandı."

Türkiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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