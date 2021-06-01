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"Kız Kardeşim" Ellerinden Tutuyor, Kadınlar Güçleniyor - Son Dakika

"Kız Kardeşim" Ellerinden Tutuyor, Kadınlar Güçleniyor

01.06.2021 21:57

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kız Kardeşim" projesi ile kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan girişimci kadınların elinden tutuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kız Kardeşim" projesi ile kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan girişimci kadınların elinden tutuyor. Bu birliktelikle kaliteli üretim de artıyor pazar payı da. Ankara'nın Ayaş İlçesinde düzenlenen ilk eğitim programına katılan Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece kadın çiftçilere "Her zaman yanınızda olacağım" sözünü verdi. 10 ilde yürütülecek projede kooperatifleri güçlendirmek öncelikli hedefler arasında. Haber: Neslihan AKTAŞ

Geleneksel yöntemlerle üretiyorlar, modern yöntemlerle pazarlayacaklar.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimin gözbebeği kadın çiftçiler için yeni bir projeyi daha başlattı.

"Kız Kardeşim" projesi 10 ilde bin kadın çiftçiye ulaşan büyük bir eğitim programı. Ankara'nın Ayaş İlçesinde düzenlenen projenin açılış programına katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece göreve geldiği günden itibaren kooperatifleri öncelikli konuları arasına aldığını vurguladı.

Kadınların kalkınmaya katılımının hem ülke ekonomisinin güçlenmesi hem de kadının statüsünün yükselmesi açısından önem taşıdığını belirten Işıkgece, "Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin, tarım ile uğraşanların yaşam düzeylerini yükseltmenin ve kırsal alanda kalkınmanın gerçekleştirilmesinin en önemli yollarından biri şüphesiz kırsalda kadınların güçlendirilmesidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Işıkgece, ekonomide ve tarımsal üretimde en önemli rolü kadınların üstlendiğinin altını çizerek, dünyada gayri safi milli hasılanın yüzde 37'sinin kadınların gayretinden geldiğini vurguladı. Dünyada tarımsal işgücünün yüzde 43'ünün kadınlardan oluştuğuna dikkati çeken Işıkgece, Türkiye'de ise toplam istihdamın yüzde 29, 4'ünün, tarım sektöründe istihdam edilenlerin ise yüzde 26, 1'inin kadınlardan oluştuğunu aktardı.

Işıkgece, Bakanlık tarafından 2000 yılından itibaren yürütülen Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi'nin kırsaldaki kadının ekonomik, sosyal konumunu iyileştirmek ve güçlendirmek adına kadın çiftçiler açısından önemli bir proje olduğunun altını çizerek, "Kırsaldaki kadın girişimcilerin ve tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı olan kadınların ekonomiye katkısını artırmaya destek olmak, bu kapsamda yeteneklerin artırılması ile kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturmak amacı ile belirlenen illerde yoğun eğitimlere başlıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Kadın çiftçilerin eğitim almasına önemli katkı sağlayan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı da projenin yürütücü ortakları arasında. Daire Başkanı Sürur Kır törende yaptığı konuşmada, "Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak üreticilerimizin eğitimini, eğitimle artan bereketi önemsiyoruz. Kadınlarımızı ayriyeten önemsiyoruz. Onların ev ekonomisine katkısını önemsiyoruz. Biz onları tarımda gizli iş gücü olarak görüyoruz. Bu tarz özel sektör İşbirleriyle gayet verimli eğitimleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sadece eğitimle kalmayacak, hep beraber bu süreci takip edeceğiz. " dedi.

Projenin özel sektör ortakları da eğitim programına önemli destekler veriyor. Coca Cola Genel Müdürü Başak Karaca kadınları toplumsal olarak güçlendirmeye odaklandıklarını belirtti. Kız Kardeşim Projesi kapsamındaki eğitimler ile kadın girişimcilerin ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınların ekonomik kalkınmada daha etkin rol almalarını hedeflediklerini belirten Karaca, "Program ile kadın girişimcilerimizi destekleyeceğiz, kadınlardan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. " şeklinde konuştu. kız kardeşim kadın çiftçi eğitim ayaş proje eğitim ve yayın tarım ve orman ayşe ayşin ışıkgece

Kız Kardeşim Ellerinden Tutuyor, Kadınlar Güçleniyor

Ankara, Tarım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Kız Kardeşim' Ellerinden Tutuyor, Kadınlar Güçleniyor - Son Dakika


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