Son Dakika Haberleri: Kız Kardeşim Projesi 11 binden fazla kadına destek oldu

Kız Kardeşim Projesi 11 binden fazla kadına destek oldu

1 saat önce

Kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını destekleyen Kız Kardeşim projesi, proje ortakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola katkılarıyla, 30 ilde 11 bini aşkın kadına ulaştı.

Kız Kardeşim Projesi 11 binden fazla kadına destek oldu, System.String[]
Kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını destekleyen Kız Kardeşim projesi, proje ortakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola katkılarıyla, 30 ilde 11 bini aşkın kadına ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:40 

Türkiye, Ekonomi
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