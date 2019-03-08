Kız Kardeşim Projesi 11 binden fazla kadına destek oldu
1 saat önce
Kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını destekleyen Kız Kardeşim projesi, proje ortakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola katkılarıyla, 30 ilde 11 bini aşkın kadına ulaştı.
Kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını destekleyen Kız Kardeşim projesi, proje ortakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ
) ve Coca-Cola
katkılarıyla, 30 ilde 11 bini aşkın kadına ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:40
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