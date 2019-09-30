Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayata etkin katılımını sağlamayı amaçlayan "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında oluşturulan Kız Kardeşim Eğitim Tırı, Elazığ'a ulaştı.

Proje kapsamında Elazığ Valiliği önünde konuşlanan "Kız Kardeşim Eğitim Tırı"nda kadınlara eğitim veriliyor.

Proje Koordinatörü Uğurcan Top, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 13 ili dolaşıp kadınlara güvenli internet eğitimi verdiklerini söyledi.

Eğitimlerin 45 dakika sürdüğünü ifade eden Top, "Bu noktada internette çocukların karşılaşabileceği siber zorbalık, sahte ürün satışı, sahte profil oluşturma gibi konularda verdiğimiz eğitimler ile bilgi paylaşımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Projede dördüncü durakları olan Elazığ'a geldiklerini dile getiren Top, şöyle konuştu:

"Tırımız 2 gün burada eğitim verecek. Elazığlı kadınlara ücretsiz eğitimler vermenin gururunu yaşıyoruz. Proje kapsamında birçok il var. İlk ilimiz Ordu oldu. 8 Kasım'a kadar tırımız yollarda olacak. En son durağımız Kırklareli olacak. Katılım gerçekten çok yoğun oluyor. Bilgi sahibi olmak, çocuklarının kontrolünü sağlamak isteyen ve çocukları ile aynı dili internet üzerinden paylaşmak isteyen kadınlar eğitimlerimize katıldı."

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşegül Metin de, kadınlara internet ile ilgili verilen eğitimlerin önemine değindi.

Amaçlarının kentte 250'yi aşkın kadına ulaşmak olduğunu anlatan Metin, eğitim sonrası kadınların sertifika da alabileceğini aktardı.

Eğitime katılan kadınlardan Simge Özdoğan, internet ile ilgili bilgilendirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimi çok faydalı bulduğunu belirten Özdoğan, "İş hayatındaki kadınlar ile ev hanımları bir araya geldi, birbirlerine rol model olacak konular da anlatıldı. İnternetin zararlarını doğru insanlardan doğru bir şekilde öğrendik." diye konuştu.

Projede, bu yılın sonuna kadar 9 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.