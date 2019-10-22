"Kız Kardeşim Projesi"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Isparta'ya ulaştı.

Valilik Meydanı'nda konuşlanan tırda, kadınlara, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans, dijital okur yazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği konularına ilişkin eğitim verildi.

Kadınlara girişimcilik eğitimleri verilerek ekonomik hayatta etkin rol almalarını sağlamayı amaçlayan projenin başladığı 2015 yılından bu güne Isparta'da 622 kadının eğitimlerden faydalandığı bildirildi.

İldeki çalışmalarını tamamlayan tır, gece saatlerinde kentten ayrılacak.