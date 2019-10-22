Son Dakika Haberleri: "Kız Kardeşim Projesi"
Son Dakika Güncel 'Kız Kardeşim Projesi'

"Kız Kardeşim Projesi"

2 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Isparta'ya ulaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Isparta'ya ulaştı.

Valilik Meydanı'nda konuşlanan tırda, kadınlara, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans, dijital okur yazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği konularına ilişkin eğitim verildi.

Kadınlara girişimcilik eğitimleri verilerek ekonomik hayatta etkin rol almalarını sağlamayı amaçlayan projenin başladığı 2015 yılından bu güne Isparta'da 622 kadının eğitimlerden faydalandığı bildirildi.

İldeki çalışmalarını tamamlayan tır, gece saatlerinde kentten ayrılacak.

Türkiye, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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