Kız Kardeşim Projesi 2021'de kadınları girişimciliğe hazırlayacak - Son Dakika

Kız Kardeşim Projesi 2021'de kadınları girişimciliğe hazırlayacak

09.03.2021 13:56
Kız Kardeşim Projesi 2021'de kadınları girişimciliğe hazırlayacak, System.String[]

Kız Kardeşim Projesi 2021'de kırsalda kadın çiftçileri ve tarımsal kalkınma kooperatif ortağı olan kadınları girişimciliğe hazırlayacak.

Kız Kardeşim Projesi 2021'de kırsalda kadın çiftçileri ve tarımsal kalkınma kooperatif ortağı olan kadınları girişimciliğe hazırlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Coca-Cola Türkiye, kadın girişimcileri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınları desteklemek amacıyla iş birliği yapacak. Coca-Cola Türkiye'nin desteklediği, Kız Kardeşim Projesi kapsamında yapılan bu iş birliği ile kadın girişimcilerin ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınların ticari faaliyetlerini güçlendirmeleri ve satış-pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerinin artırmaları için eğitimler verilecek. Kız Kardeşim Eğitim Programı kapsamında, Türkiye genelindeki kadın çiftçiler ve tarımsal kalkınma kooperatif ortağı olan kadınlar olmak üzere bin kadın girişimci hedefleniyor. Bugüne kadar 100 bin kadına destek olan Kız Kardeşim Projesinde 2021 yılında 250 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Projenin iş birliğine dair imza töreni, 9 Mart 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Tören, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca'nın katılımı ile yapıldı.

Coca-Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılından bu yana yürütülen Kız Kardeşim Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı iş birliği desteği ile daha fazla kadın girişimciye ulaşacak. Kız kardeşim projesinin sağlayacağı eğitimler ile kadın girişimcilerin ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınların ekonomik kalkınmada daha etkin rol almaları hedefleniyor. Coca-Cola Türkiye ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Kız Kardeşim portalı üzerinden kadın girişimci ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınlara yönelik; temel finans, dijital pazarlama ve tasarım ile tarımsal eğitim programları düzenlenecek. Programı başarı ile tamamlayan kadınlara sertifika verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece iş birliği ile ilgili değerlendirmesinde "Çok önemli yeteneklere ve niteliklere sahip tarımda kadın girişimcilerin sayısının daha da artmasını istiyoruz. Bakanlık olarak desteklerimizle her zaman sizlerin yanınızda olduğumuz bilmenizi istiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın kırsalda yer alan kadınlara yönelik hazırladığı projelerin artması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Coca-Cola Türkiye'nin yürüttüğü Kız Kardeşim Projesi kapsamında imzaladığımız protokolün kadın çiftçilerimize yönelik verilecek eğitim ve destekler ile kadınlarımızın ekonomiye katkısını daha da artıracağız" diye konuştu.

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca iş birliğine ilgili yaptığı açıklamada, "Kız Kardeşim projesinin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı iş birliği ile yolculuğuna güçlenerek devam edecek. Tarım sektöründe emek veren kadınlara da ulaşma imkanı sunulacak bu iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. 2015 yılından bu yana Türkiye'de 'Kız Kardeşim' projesini destekliyoruz. Projemizle; 15-55 yaş arasındaki kadınların gerekli bilgi-becerilerle donatılarak, ekonomik hayata katılımı konusunda güçlenmeleri için çalışıyoruz. Bugüne kadar 100 bine yakın kadına ulaştığımız Kız Kardeşim projemizle 2021 yılı sonu itibariyle 250 bin kadının toplumsal ve ekonomik hayata katılımına destek olmayı hedefliyoruz. Yeni işbirlikleri ile daha fazla kadının hayatına dokunmaya, yerel kalkınmada aktif rol almalarını desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi

Eğitim programını başarı ile tamamlayan kadınlara sertifika verilecek

Verilen bilgiye göre, Coca-Cola Türkiye ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Kız Kardeşim portalı üzerinden kadın çiftçilere ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'ndeki kadınlara yönelik; temel finans, dijital pazarlama ve tasarım ile tarımsal eğitim programları düzenlenecek. Programı başarı ile tamamlayan kadınlara sertifika verilecek. Kız Kardeşim TIR'ı ile belirlenecek illerde yerinde eğitim programları düzenlenecek. Mentor desteği ve kadın girişimcilerin katılımcılarla bir araya gelerek başarı hikayelerini anlattığı 'İlham Buluşmaları'nın da kapsama alındığı iş birliği ile ayrıca, kadınların ürettiği ürünlerin dijital mecralarda yer almasına destek olunarak kadınların emekleri ekonomiye kazandırılacak. Ayrıca eğitimleri başarı ile tamamlayan kadın girişimcilere ödül verilmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Kız Kardeşim Projesi 2021'de kadınları girişimciliğe hazırlayacak
Kız Kardeşim Projesi 2021'de kadınları girişimciliğe hazırlayacak

Kooperatif, Coca Cola, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kız Kardeşim Projesi 2021'de kadınları girişimciliğe hazırlayacak - Son Dakika Ekonomi


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