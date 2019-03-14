Son Dakika Haberleri: Kız Kardeşim Projesi Birleşmiş Milletler'de Tanıtıldı

Kız Kardeşim Projesi Birleşmiş Milletler'de Tanıtıldı

10 dakika önce

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63'üncü Oturumu'nda, Türkiye'de kadının ekonomik olarak güçlenmesini hedefleyen ve kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden Kız Kardeşim projesi tanıtıldı.

Kız Kardeşim Projesi Birleşmiş Milletler'de Tanıtıldı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63'üncü Oturumu'nda, Türkiye'de kadının ekonomik olarak güçlenmesini hedefleyen ve kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden Kız Kardeşim projesi tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan Kız Kardeşim Projesi, T.C. Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği oturumda katılımcılara anlatıldı.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu oturumda "Yeni Kuşakların Güçlendirilmesinde Kadın Dostu Politikaların Rolü" başlıklı bir panel düzenledi. Panelin açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu alanda yapılan çalışmalar ve ilerlemeler hakkında bilgi verdi. TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar da, Kız Kardeşim'in çeşitli paydaşları bir araya getiren bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyleyerek, projenin kadınların ekonomik hayata katılması konusunda teşvik edici bir rol oynadığını vurguladı.

Kız Kardeşim Projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 kentte kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Egˆitimlere ek olarak, üretim yapan kadınlara/kooperatiflere mobil fotoğrafçılık ve internet reklamcılığı eğitim içerikleri veriliyor ve yıl boyunca "Giris¸imci Kadınlar ile I·lham Bulus¸maları" organize edilerek kadınlar arasındaki iletis¸imin güçlendirilmesi amaçlanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:51 Kaynak: DHA

Türkiye, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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