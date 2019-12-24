"Kız Kardeşim Projesi" Kdz. Ereğli'de de hayata geçecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kız Kardeşim Projesi' Kdz. Ereğli'de de hayata geçecek - Son Dakika

"Kız Kardeşim Projesi" Kdz. Ereğli'de de hayata geçecek

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçen ve kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan Kız Kardeşim Projesi'ne, Kdz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçen ve kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan Kız Kardeşim Projesi'ne, Kdz. Ereğli Soroptimist Kulübü ile Habitat Derneği arasında imzalanan protokol ile Zonguldak ili dahil oldu.


Kdz. Ereğli Soroptimist Kulübü Derneği Dönem Başkanı Gülberk Yalçın konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada "Kız Kardeşim Projesi, Türkiye'de yaşayan 15-55 yaş aralığındaki kadınların kişisel finansal kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik farkındalığının artırılması ve desteklenmesini, bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanımına destek olacak bir eğitim içeriğini kapsıyor. Bu eğitim içeriklerinin yanı sıra kendi alanlarında rol model olan, ilham veren kadınlarla katılımcılar bir araya getirilerek tecrübe aktarımı hedefleniyor. Proje kapsamında eğitimler Habitat Derneğinin toplam 108 gönüllü genç eğitmeni tarafından veriliyor. Kdz. Ereğli Soroptimist Kulübünün desteği ile Kız kardeşim Projesi kapsamında ilçedeki kadınlara yönelik verilecek ilk eğitim, 25 Aralık 2019 günü başlıyor. Gerçekleşecek ilk eğitim ile Kdz. Ereğli Zübeyde Hanım Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi öğrencilerine ' dijital okuryazarlık ' eğitimi verilecektir. Kuruluşundan bu yana kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve liderlik olanaklarına erişimlerini arttırmak, konumunu güçlendirmek ve iyileştirmek için çalışan Kdz. Ereğli Soroptimist Kulübü ulusal da başarı ile yürütülen bu projenin yerelde uygulayıcısı olarak bölgemiz kadınlarına katkı sağlamaya devam etmektedir" dedi. - ZONGULDAK

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:38 Kaynak: İHA
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