Kız Kardeşim Projesinin 'ilham buluşması' gerçekleşti - Son Dakika

Diyarbakır'da gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesinin 'ilham buluşması' paneli gerçekleştirildi.



Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından organizasyon edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve sponsorlar desteğiyle yürütülen Kız Kardeşim Projesinin 'ilham buluşması' paneli gerçekleşti. DTB konferans salonunda gerçekleşen panele Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, DTB Başkanı Engin Yeşil, üyeler ve iş kadınları katıldı.



Burada konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, 2007 yılında kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun Diyarbakır'da ve Borsa koordinatöründe varlıklarını yürütmekte olduğunu söyledi. Başkan Yeşil, "TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu ilimizde kadın girişimcilerin gelişmesinin nitelik ve niceliğin artması ve kadını güçlenmesine yönelik birçok projeye öncülük etmektedir. Türkiye'deki tüm girişimciler içinde kadınların oranı 2007'de yüzde 4'te, 2018'de yüzde 9'a çıkmıştır. Teknolojinin hızla değiştirdiği günümüz dünyasında kadınların ekonomik hayata etkin katılımları için iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları, temel finansal konularda bilinçlenmeleri ve girişimcilik becerilerini güçlendirmeleri gerekir. Bugüne kadar 20 bin kadına eğitim verilmiştir. 2020 yılında da 10 bin kadına daha eğitim verilmesi hedeflenmektedir" dedi.



Daha güçlü ve zengin bir Türkiye'nin ancak kadınların hak ettikleri yere gelebilmesiyle mümkün olacağının altını çizen Yeşil, şöyle devam etti:



"Şunu unutmayalım aklın, başarının ve ekonominin cinsiyeti olmaz. Kendini geliştiren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınlar, öncelikle kendilerine, çocuklarına ve ailelerine, ardından da topluma daha faydalı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bugün salona dinleyici olarak gelen kadınları, başarılı bir girişimci olarak, kendi başarı hikayelerini anlatmak üzere gelecekte yeniden burada görmeyi umut ediyorum."



Kadınların kendilerini güçlü hissetmesinde iki faktörün önemli olduğunu belirten DTSO Başkanı Mehmet Kaya da "Kadınların girişimci olması ve iş alanına atılabilmesi için iki temel şeyi yapmak lazım, birincisi bizim kadın meclisinde olduğu gibi kadınların sivil toplum ve hata siyasette örgütlenmelerini sağlamak ikincisi ise bugün gerçekleşen etkinliktir. Gerçekten kadınları alanlara getirmek ve örgütlemek çok önemlidir. Ama aynı zamanda yapabilir mi de vermek lazım. Ben başarabilir mi böyle çalışmalarda sizleri görerek bu duygulara sahip olacaklar. Alanlara gelecekler ve başarabileceklerine inanacaklar" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır moderatörlüğünde, CocaCola Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesi Teknik İşler Direktörü Canan Kestane, İTÜ İletişim ve Pazarlama Direktörü Rektör Danışmanı Gülname Turan panelde sunum gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR