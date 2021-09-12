"Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular - Son Dakika

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre Y.C. ve A.A. isimli 2 kişi, kız kardeşlerine laf attıklarını öne sürdükleri İ.G. isimli şahsın evinin önüne gitti. Yaşanan tartışma üzerine elinde tüfekle dışarıya çıkan İ.G., evlerinin önüne gelen Y.C. ve A.A. isimli iki kişiyi tüfekle yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Daha sonrasında yaralılar olayın yaşandığı sokağın yaklaşık 2 kilometre uzaklığında bulunan Dolunay Sokak üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın yaşandığı Osmangazi Caddesi'ne gelen polis ekipleri iki kişiyi yaralayan İ.G.'yi, kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.