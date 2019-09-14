Kız kardeşinden Özcan Deniz'e sitem: Abime ulaşamıyorum!

KARDEŞİ 22 YAŞINDA



Özcan Deniz'in geçtiğimiz yıl kanserden vefat eden babası Sadık Deniz'in eski eşinden olan 22 yaşındaki kızı Gülcan Deniz, yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi. Kalp hastası genç kız, abisi Özcan Deniz'den tedavisi için destek istedi.



'ANNEM DE AĞIR HASTA'



Günaydın'a konuşan Gülcan Deniz, şunları söyledi: "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor. Abim, babamla birlikte beni de öldürdü."



BİR YIL ÖNCE VEFAT ETTİ



Özcan Deniz, babası Sadık Deniz'i geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kaybetmişti. Baba Deniz'in Nursel Hanım'dan olan kızı Gülcan Deniz; abisi Özcan Deniz'e ulaşamayınca amcası Halit Deniz'i aradığını ancak ünlü şarkıcının amcasına da cevap vermediğini söyledi.