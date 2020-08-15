Kız kardeşine laf attığı Lübnanlı ağabeyi bıçakladı - Son Dakika

ADANA'da kız kardeşine laf attığı Lübnan uyruklu Firas O.'yu aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak yaralayan Serdar K. (21), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 6 Ağustos günü Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18042. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., Lübnan uyruklu Firas O.'nun kız kardeşine laf attı. Ağabey Firas O., kardeşine laf atan Serdar K.'ye tepki gösterdi. Çıkan kavgada Firas O., Serdar K.'ye kafa attı attı. Burnu kırılan Serdar K. ise Firas O.'yu bıçakladı.

Firas O., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan Serdar K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Serdar K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.