Kız kardeşini darp eden şahsı 15 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kız kardeşini darp eden şahsı 15 bıçak darbesiyle öldürdü

21.07.2022 12:25
Kız kardeşini darp eden şahsı 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, kız kardeşini sürekli darp ettiği iddia edilen genci sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, kız kardeşini sürekli darp ettiği iddia edilen genci sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde saat 01.30'da meydana gelen olayda, birlikte yaşadığı Davlet Babeyev'in sürekli darp ettiği Dilarom A. (22), durumu ağabeyi Romishi A'ya (28) söyledi. Romishi A., konuşmak üzere Davlet Babeyev ile kız kardeşinin yaşadığı mahalleye geldi. Romishi A., konuşmak için dışarıya çağırdığı Davlet Babayev ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Romishi A., Davlet Babayev'i sokak ortasında 15 yerinden bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Babayev'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı ise kaçtığı yerde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Babayev'in otopsi işlemlerinin devam ettiği, zanlının ise öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Aile yakınlarının morg önünde bekleyişleri devam ediyor. - ANTALYA

YORUMLAR
500
TRAFİK KAZASINDA FELÇ KALAN KADIN AYAĞA KALKMAK İSTİYOR TRAFİK KAZASINDA FELÇ KALAN KADIN AYAĞA KALKMAK İSTİYOR Güzeloba'da cadde ve sokaklar yenileniyor Güzeloba'da cadde ve sokaklar yenileniyor
Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız kardeşini darp eden şahsı 15 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:17 Şahan Gökbakar fikri verdi! Siyasetçiler Oğuzhan Uğur'a konuk olmak için teklif yağdırdı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
11:45 Munzur festivali'ne yasak geldi, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu tepki gösterdi: Şehre girişte kuyruk oluştu
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
11:31 AFAD'dan genelge! Artan sıcaklıkların ardından ormanlık alanlara giriş yasağı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 12:32:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kız kardeşini darp eden şahsı 15 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement