Son Dakika Haberleri: Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandı
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Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandı

1 saat önce

Aksaray'da kız kardeşini ailesi ile birlikte döverek otobüsten indiren ağabey tutuklanırken, diğer 5 aile ferdi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandı, System.String[]
Aksaray'da kız kardeşini ailesi ile birlikte döverek otobüsten indiren ağabey tutuklanırken, diğer 5 aile ferdi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz gün Aksaray- Adana karayolu üzerinde yaşandı. Kız kardeşi Kadriye S.'yi (32) seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp, saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet Ç. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Diğer ağabey S.Ç., abla S.E., enişte E.E., yenge M.Ç. ve eş İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
Adana, Aksaray, 3. Sayfa
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