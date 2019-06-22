Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandı
1 saat önce
Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandıAKSARAY - Aksaray'da kız kardeşini ailesi ile birlikte döverek otobüsten indiren ağabey tutuklanırken, diğer 5 aile ferdi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandı
AKSARAY - Aksaray
'da kız kardeşini ailesi ile birlikte döverek otobüsten indiren ağabey tutuklanırken, diğer 5 aile ferdi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz gün Aksaray - Adana
karayolu üzerinde yaşandı. Kız kardeşi Kadriye S.'yi seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp, saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet Ç. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Diğer ağabey S.Ç., abla S.E., enişte E.E., yenge M.Ç. ve eş İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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